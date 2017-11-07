Депутаты Госдумы допустили пропуск спортсменами Олимпиады-2018. Реакция МОК

"Если запретят гимн, российские спортсмены вряд ли поедут на Олимпиаду" — сказала Журова.

При этом она назвала вборосом такую информацию, распространенную The New York Times — ранее газета писала со ссылкой на источник в МОК, что российской сборной смогут запретить выступать под национальным флагом, а также что могут запретить исполнение гимна России на открытии Игр.

Олимпийский комитет России заявил, что в этом случае россияне не будут выступать на Играх.

"Для меня очевидно, что этот вброс информации рассчитан на американскую аудиторию, чтобы сослаться на какой-то источник и показать: Россия в очередной раз в чем-то виновата. А позднее выяснится, что такой вариант вообще и не рассматривался", — цитирует Журову "Спорт-Экспресс".

"Отдельно подчеркну, — добавила депутат, — что еще год назад ситуация была иной, и можно было рассматривать нейтральный флаг. Но сейчас как все это делается и подогревается… В таких условиях выступать под нейтральным флагом — значит не уважать себя", пишет polit.ru.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал появившуюся в газете New York Times информацию о том, что организация может запретить исполнение гимна России на Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС.

Отмечается, что союз считает информацию о возможном запрете российского гимна преждевременной. Также, по мнению комитета, эти слухи являются спекуляцией, пишет Газета.Ru.