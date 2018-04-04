В России призывники будут сами приходить в военкомат за повестками

В настоящее время повестки должны вручаться лично под расписку. Проект закона разрешит рассылать их заказными письмами. Если за получение такого письма распишется призывник, его уполномоченный представитель или любой другой совершеннолетний член семьи, повестка будет считаться врученной.

Если поправки в закон о воинской обязанности будут приняты, то призывникам, подлежащим призыву и по каким-то причинам не получившим повестки до окончания его сроков, надо будет являться в военкоматы добровольно и самостоятельно "не позднее дня начала очередного призыва на военную службу" и требовать повестку там.

Если призывник не прибудет в военкомат до начала следующего призыва, то будет считаться уклонистом.

В России насчитывается 164 тысячи уклонистов, избегающих получения повестки, отметил депутат Андрей Красов, представляя инициативу, пишет polit.ru.