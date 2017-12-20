Депутаты решили простить россиянам долги по налогам

Речь идет о сумме, которая образовалась на 1 января 2015 года с учетом неоплаченных штрафов.

Вопрос утвердил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Авторы поправок предлагают признать безнадежными и подлежащими списанию долги граждан по имущественным налогам, которые появились на 1 января 2015 года, а также задолженность ИП на аналогичную дату по ряду налогов. Кроме того, пенсионеров, инвалидов и ветеранов предлагается освободить от пресловутого "налога на шесть соток", пишет Nation News.

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, исключением станут налоги на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов за экспорт/импорт товаров, добавляет "Федеральное агентство новостей". Поправки для законопроекта Госдума рассмотрит 20 декабря во втором чтении.

О налоговой амнистии для россиян президент РФ Владимир Путин объявил на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что долги, которые возникли не по вине людей, а из-за несовершенства налоговой системы, надо списать, пишет ura.ru.