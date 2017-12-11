Матвиенко предложила перераспределить налоги в пользу регионов

"Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений, имея в виду также более справедливое перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами Федерации. Понимание того, что это надо делать, в правительстве, Министерстве финансов есть", — сказала Матвиенко.

По ее словам, "распределение всех доходов в стране должно быть сбалансированным".

"Все регионы очень разные: потенциал разный, возможности разные, уровень бюджетной обеспеченности разный. Тем не менее мы ведем дело к тому, что распределение налогов должно быть более справедливым — в пользу регионов. Это нужно, чтобы улучшить их финансовое положение, чтобы их власти не бегали постоянно в Минфин, правительство что-то выпрашивать", — говорит Матвиенко.

По словам сенатора, "есть регионы с финансовыми проблемами, есть регионы среднего уровня и порядка 20 субъектов Российской Федерации, которые имеют достаточные финансовые ресурсы и устойчивые бюджеты". "На всех уровнях власти есть понимание того, что нужно исправлять ситуацию в проблемных точках", — сказала она. В следующем году до 100 млрд руб. увеличены средства для поддержки регионов на выполнение майских указов президента, а программа реструктуризации бюджетных кредитов добавит субъектам более 400 млрд руб. дополнительных средств только в ближайшие два года, указала Матвиенко.