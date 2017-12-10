На Алтае коммунисты вышли протестовать против повышения налогов для бизнеса

9 декабря в центре Бийска прошел т.н. "народный митинг", на котором выдвигалось требование отменить решение местной гордумы поднять коэффициенты единого налога на вмененный доход (ЕДВН). Одними из организаторов этого митинга выступили местные коммунисты, представители которых в городской думе ранее протестовали против повышения налогов на бизнес.
На митинге кроме этого обсуждались и другие вопросы: снижение тарифов ЖКХ, повышение зарплат бюджетникам, проведение проверки финансовой деятельности администрации города за последние три года и увольнения ряда чиновником бийской мэрии.
По словам руководителя алтайских коммунистов Марии Прусаковой, под резолюцией митинга было собрано 580 подписей.
Напомним, что идею о повышении налогов на ЕДВН выдвинули в бийской думе еще в ноябре. Но тогда оппозиция, занимающая половину мест в городском парламенте, не поддержала это решение. На следующий день после сессии прошел телефонный опрос депутатов, с помощью которого удалось "протащить" это повышение. Свою позицию во время телефонного опроса изменили "жириновцы", поддержавшие повышение налога. Коммунисты подали заявление в прокуратуру и организовали "народный митинг".
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