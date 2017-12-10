На Алтае коммунисты вышли протестовать против повышения налогов для бизнеса

Митинг в Бийске 9 декабря 2017 года. Фото: опубликовано Марией Прусаковой. Митинг в Бийске 9 декабря 2017 года. Фото: опубликовано Марией Прусаковой.

На митинге кроме этого обсуждались и другие вопросы: снижение тарифов ЖКХ, повышение зарплат бюджетникам, проведение проверки финансовой деятельности администрации города за последние три года и увольнения ряда чиновником бийской мэрии.

По словам руководителя алтайских коммунистов Марии Прусаковой, под резолюцией митинга было собрано 580 подписей.

Напомним, что идею о повышении налогов на ЕДВН выдвинули в бийской думе еще в ноябре. Но тогда оппозиция, занимающая половину мест в городском парламенте, не поддержала это решение. На следующий день после сессии прошел телефонный опрос депутатов, с помощью которого удалось "протащить" это повышение. Свою позицию во время телефонного опроса изменили "жириновцы", поддержавшие повышение налога. Коммунисты подали заявление в прокуратуру и организовали "народный митинг".