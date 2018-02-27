Депутатов могут обязать раскрывать источники получения доходов

Депутатов Госдумы могут обязать раскрывать источники получения денег в ежегодных декларациях о доходах. В случае указания парламентариями недостоверных данных, им будут грозить санкции — вплоть до лишения мандата, сообщает газета "Известия" со ссылкой на комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев.
Всю информацию о нарушениях специалисты будут тщательно проверять. По словам экспертов, эффективность проверок необходимо повышать, однако любые инициативы должны быть тщательно продуманы.
В случае указания недостоверной информации планируется вводить несколько ограничений. Действующее законодательство предусматривает за несоблюдение сроков подачи декларации наказание в виде лишения полномочий. Возможно, такая же мера будет ожидать и за другие нарушения. Специалисты рассматривают различные предложения с применением широкого спектра санкций.
В комиссии отметили, что обсуждается возможность раскрытия депутатами источников доходов их супругов и несовершеннолетних детей и предоставлять декларации после начала и после окончания работы в парламенте. Сейчас открыто публикуется только общая сумма и имущество.
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