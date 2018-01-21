Дэйви Джонс и знойная воительница: уморительные рисунки школьников в учебниках

В то время, как одни ученики внимательно слушают учителя или болтают с соседями по парте, другие тянутся к творчеству, выбирая самую доступную площадку - учебники. Порой выходят очень неожиданные, но, бесспорно, талантливые рисунки.

Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Смешные рисунки в учебниках. Фото: CC0. Источник