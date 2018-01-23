Диетологи бьют тревогу: россияне за год съедают картофеля намного больше нормы

В 2017 году потребление корнеплода составило 112,6 кг на душу населения. За прошедший год показатель вырос на 0,6 кг, а за последние 10 лет — на 4,6 кг, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза. Там рассказали, что подсчеты ежегодно проводит Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Методика расчета утверждена Росстатом в 2006 году. С тех пор она не менялась, отметили в ЕМИСС. Формулы основаны на международных стандартах.

В Картофельном союзе России изданию сообщили, что увеличился спрос на продукцию переработки картофеля. Речь идет, в частности, о чипсах и картофеле-фри. В связи с этим производство в отрасли выросло.

Еще одна причина увеличения потребления кроется в низкой цене на картофель, полагают эксперты. Так, по данным ЕМИСС, по состоянию на 9 января 2018 года средняя потребительская цена на продукт составляет 23,51 руб./кг. Для сравнения: другие продукты, которые готовят на гарнир, дороже в 2-3 раза. Так, средняя розничная цена на макаронные изделия составляет 67,32 руб./кг, а на гречневую крупу — 56,54 руб./кг.

Ростом спроса на крахмалосодержащую продукцию в России обеспокоены диетологи. Они опасаются, что это может обернуться увеличением числа диабетиков.

"При термической обработке картошки содержащийся в ней крахмал преобразуется в чистую глюкозу, то есть сахар. В одной небольшой картофелине почти две столовые ложки этого сладкого вещества", — сказал врач-диетолог, руководитель "Клиники коррекции веса" Алексей Ковальков. Диетолог утверждает, что при почти ежедневном потреблении картофеля человек рискует заболеть сахарным диабетом через 4-5 лет.

Доля отечественного картофеля на внутреннем рынке России, по данным Минсельхоза, превышает 97%. Это соответствует целевому показателю доктрины продовольственной безопасности — она предполагает самообеспеченность картошкой на уровне 95%. В России нет глобальной стратегии питания населения, отметили диетологи. Поэтому снижения потребления этого овоща в России, по мнению экспертов, вряд ли стоит ожидать, пишет bfm.ru.