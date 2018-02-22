Директора барнаульского планетария осудят за причиненный ущерб на 8 миллионов рублей

По данным следствия, обвиняемые незаконно использование полнокупольные фильмы, которые которые долгое время показывали посетителям планетария без заключения лицензионных соглашений с правообладателем. Сообщается, что эти фильмы руководители учреждения из разных источников копировали на электронные носители.

Следователи изъяли и изучили несколько фильмов, бухгалтерские документы, дистрибьюторские и лицензионные соглашения, а также провели допросы граждан, которые проживают в разных регионах страны. В расследовании помогали сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Сообщается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.