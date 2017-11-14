В России заблокировали крупные сайты с фильмами и музыкой

Российские интернет-операторы на основании решений Минкомсвязи РФ прекратили доступ к десяти пиратским сайтам, пишет "Российская газета".
Как сообщается на сайте Роскомнадзора, речь идет о постоянной блокировке таких ресурсов, как kinoprofi-online.club, bigcinema.club, vmuzike.ru, kinoleila.ru, my-hit.fm, kinobar.cc, bigcinema-online.ru, muzuka.me и kinogo-net.co. Кроме того, в список также попал ресурс rutracker.cr — "зеркало" крупного и популярного торрент-трекера.
В Роскомнадзоре подчеркивают, что сайты, внесенные в реестр нарушителей авторских прав — это музыкальные порталы, онлайн-кинотеатры и торрент-трекер. Посещаемость этих ресурсов оценивается в пределах от 67 тысяч до 33 миллионов человек в месяц.
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