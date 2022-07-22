«Дискотека авария» сняла видео про Заринск и признала, что в городе самые прекрасные женщины

Популярная российская группа «Дискотека авария», выступившая в Заринске на День города и День металлурга, сняла восьмиминутное видео про пребывание в этом городе и его округе. Ролик опубликовала газета « Наш Заринск » в социальной сети «ВКонтакте».

Артисты обрадовали своих местных поклонниц, заявив, что в Заринске самые прекрасные женщины. Так гитарист группы ответил на вопрос Алексея Серова по поводу знаний о алтайском городе.

Также участники «Дискотеки Аварии» отметили и красоту Заринского района и предложили россиянам посетить Алтайский край, чтобы в этом убедиться.

«Здесь мощь нашей Родины. Вот она — энергия, энергия нашей природы. Тут невообразимо красиво», — заявили музыканты.

Ранее сообщалось, что группа «Дискотека Авария» и певица Слава дали бесплатный концерт в Заринске, приуроченный сразу к двум праздникам: Дню города и Дню Металлурга. Торжественное мероприятие состоялось 16 июля.