22 июля
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Шоу-бизнес

«Дискотека авария» сняла видео про Заринск и признала, что в городе самые прекрасные женщины

Популярная российская группа «Дискотека авария», выступившая в Заринске на День города и День металлурга, сняла восьмиминутное видео про пребывание в этом городе и его округе. Ролик опубликовала газета «Наш Заринск» в социальной сети «ВКонтакте».

"Дискотека Авария" в Заринском районе
"Дискотека Авария" в Заринском районе
Кадр видео

Артисты обрадовали своих местных поклонниц, заявив, что в Заринске самые прекрасные женщины. Так гитарист группы ответил на вопрос Алексея Серова по поводу знаний о алтайском городе.

Также участники «Дискотеки Аварии» отметили и красоту Заринского района и предложили россиянам посетить Алтайский край, чтобы в этом убедиться.

«Здесь мощь нашей Родины. Вот она — энергия, энергия нашей природы. Тут невообразимо красиво», — заявили музыканты.

Ранее сообщалось, что группа «Дискотека Авария» и певица Слава дали бесплатный концерт в Заринске, приуроченный сразу к двум праздникам: Дню города и Дню Металлурга. Торжественное мероприятие состоялось 16 июля.

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