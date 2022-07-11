11 июля
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Шоу-бизнес

Певица Слава и «Дискотека Авария» дадут бесплатный концерт в Алтайском крае

Популярная российская группа «Дискотека Авария» и известная певица Слава дадут бесплатный концерт в Заринске, приуроченный сразу к двум праздникам: Дню города и Дню Металлурга. Об этом сообщает газета «Наш город Заринск».

Певица Слава
Певица Слава
Кадр из клипа "Бумеранг"

Торжественное мероприятие состоится 16 июля. Организаторы анонсируют большую концертную программу. Сколько времени в ней отводится выступлениям Славы и «Дискотеки Аварии», не уточняется.

Известно, что для жителей и гостей Заринска в этот день будут и другие развлечения. В частности, на проспекте Строителей и прилегающей к нему территори планируется проведение мастер-классов по катанию на скейтбордах и самокатах, а также изготовлению сувенирных монет и поделок из глины. Также откроются выставки фоторабот.

Напомним, на прошлой неделе певица Валерия сообщила подписчикам об отмене концертов в Сочи, Краснодаре и Пятигорске. Артистка во второй раз переболела ковидом, после которого столкнулась с осложнениями.

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