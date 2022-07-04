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Здоровье

Валерия потеряла голос и отменила концерты на юге России

Известная российская певица Валерия сообщила подписчикам в своем Telegram-канале об отмене концертов в Сочи, Краснодаре и Пятигорске, пишет Газета.Ru.

Валерия.
Валерия.
wikimedia.org

Недавно артистка во второй раз переболела ковидом, после которого столкнулась с осложнениями. Об этом сообщила сама певица.

«Сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем не могу», — объяснила исполнительница.

Валерия решила перенести выступления на сентябрь.

Она извинилась перед поклонниками и рассказала, что после перенесенного COVID-19 продолжает работать, но не может исполнять композиции.

«Билеты на перенесенные концерты действительны. Очень вас прошу понять меня и простить. Люблю вас и буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи», — написала артистка.

Музыкальная соцсеть

Ранее сообщалось, что певица Валерия запустила свою музыкальную соцсеть Musicgram.

Иосиф Пригожин — продюсер и муж певицы —отметил, что платформу запустили в тестовом режиме раньше намеченного срока.

«Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — пояснил он.

Продюсер подчеркнул — уже запущен сайт «Мьюзикграм», а вскоре появится и мобильное приложение.

Иосиф Пригожин и Валерия.
Иосиф Пригожин и Валерия.
@valeriya
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