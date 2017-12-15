До -38. Синоптики рассказали о погоде на неделю на Алтае

С 15 по 20 декабря в Алтайском крае ожидается похолодание до -30...-32, сообщает местный ЦГМС. При этом в Республике Алтай похолодает до -38, сообщает Горно-Алтайский ЦГМС.
Будущую неделю в регионе сохранится влияние обширного Азиатского антициклона, который распространился от Каспийского моря до Байкала и от северных районов Казахстана до центральных районов Урала и Сибири.
С 15 по 20 декабря в Алтайском крае ожидается спокойная погода без осадков. В ночные и утренние часы будет изморозь и туман.
Утром и ночью температура воздуха опустится до -20... -27, местами до -30... -32. Днём столбики термометров поднимутся не выше -15... -20, а в предгорных районах -9... -14.
В период с 15 по 20 декабря в Республике Алтай будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью -25…30, днем -15…-20, местами -8…-13, по высокогорью до -24. По юго-востоку ожидается аномально-холодная погода с минимальными температурами воздуха -33... 38.
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