До -38. Синоптики рассказали о погоде на неделю на Алтае

Будущую неделю в регионе сохранится влияние обширного Азиатского антициклона, который распространился от Каспийского моря до Байкала и от северных районов Казахстана до центральных районов Урала и Сибири.

С 15 по 20 декабря в Алтайском крае ожидается спокойная погода без осадков. В ночные и утренние часы будет изморозь и туман.

Утром и ночью температура воздуха опустится до -20... -27, местами до -30... -32. Днём столбики термометров поднимутся не выше -15... -20, а в предгорных районах -9... -14.

В период с 15 по 20 декабря в Республике Алтай будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью -25…30, днем -15…-20, местами -8…-13, по высокогорью до -24. По юго-востоку ожидается аномально-холодная погода с минимальными температурами воздуха -33... 38.