Дорогая приписка, тайный сенокос, клуб в церкви. Каким когда-то было алтайское село Краснощеково

Altapress.ru рассказывает, как в селе Краснощеково люди 150 лет жили без образования (селу 276 лет), как переселенцы тайно сеяли и косили урожай, торопились строить печь либо платили 25 рублей за приписку. А еще село попадало под карантин по бешенству.