Дорогая приписка, тайный сенокос, клуб в церкви. Каким когда-то было алтайское село Краснощеково

- Первое упоминание о селе Краснощеково датировано 1748 годом, а поселенцами, по рассказам старожилов, были Дубровины, Волокитины, Паутовы, Пастуховы. Они обосновались на лугу недалеко от реки Чарыш.
- Во время весенних паводков село периодически заливало водой. По этой причине в 1890 году почти все жители переселились на возвышенное место к Паутовой сопке, заселяясь от нее на северо-восток. Ныне это улица Набережная. К этому времени в селе насчитывалось около 100 дворов.
Бригада женщин механизаторов в Краснощеково.
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- Первая школа-четырехлетка открылись в селе в 1900 году, а через год и первая церковь. Учитель преподавал грамоту и счет, а священник — закон Божий. Учебный год длился с декабря по март. В 1927 году построили новое здание школы и преобразовали ее в семилетку. В 1938 году занятия в школе проводились в три смены. Имеющееся здание в одну смену вмещало лишь 250 учеников.
- В 1906 году в Сибирь начали приезжать переселенцы, а через пять лет в Краснощеково было уже 700 дворов. Старожилы брали с новоселов за приписку по 25 рублей. Не приписным переселенцам не давали земли под посев, сенокос и жилье. Они тайно сеяли и косили травы, а также строили дома. Если новосел успевал поставить печь и пустить из нее дым, его не трогали. Землю в селе поделили в 1914-1916 годах и наделили ей всех сельчан.
- В 1927 году был образован Краснощековский маслозавод, который производил сливочное масло, брынзу и сыр. Потом на предприятии открыли цех по выпуску сметаны, простокваши, творога и мороженого.
- Спустя 8 лет Краснощеково стало райцентром Краснощековского района. Тогда в селе проживало 2546 человек. С началом Великой Отечественной войны население стало сокращаться.
- В 1934 году в Краснощеково открылся фельдшерский пункт, а позже — врачебный. Работали фельдшер и акушерка. Для стационарного лечения больных направляли в Березовскую больницу. Только в 1951 году в селе появилась небольшая больница, а через 12 лет — типовая.
- В 1935 году из бывшей церкви построили клуб, а в 1938-м — Дом культуры. Через 23 года к нему пристроили кинозал на 300 мест. Также в селе располагалось три библиотеки.
Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Краснощеково. Автор - Петр Миронов.
vk.com/kraevedaltay
- Скульптор Петр Миронов создал монументальную композицию памяти воинов-земляков в Краснощеково в 1986 году. Кстати, он же работал над созданием скульптурной группы «Прощание» для Мемориала Славы в Барнауле.
- В марте 2023 года Краснощеково попало под карантин по бешенству. Очагами болезни признали личные подсобные хозяйства. Карантин отменили через два месяца после уничтожения последнего больного животного.
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