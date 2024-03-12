12 марта
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День в истории

Ворованный скот, луковые поля и Божий экзамен. Каким когда-то было алтайское село Черемшанка

Altapress.ru рассказывает, как почти 400 лет назад в Ельцовском районе появилось село, названное в честь лука, как туда бежали от крепостного права шорцы и как археологи нашли у Черемшанки кинжал из ребра бизона.

Село Черемшанка.
Село Черемшанка.
elzovka-bibl.ru
  • Черемшанка – старинное село, его образовали шорцы еще в 1626 году. Именно от их слова «черемша» и пошло название. Село расположено по берегам Чумыша, берущего начало в центральной части Салаирского кряжа.
  • Когда-то Черемшанку окружал густой сосновый бор. Местная жительница Прасковья Бродникова вспоминала, что в первой половине 20 века жители села строили дома из леса, срубленного рядом.
Старый крестовый дом в селе Черемшанка.
Старый крестовый дом в селе Черемшанка.
elzovka-bibl.ru
  • В середине 19 века в Черемшанку начали переселяться кержаки, жившие под Барнаулом. Впоследствии переселенцы становились купцами и закупали у местных крестьян за бесценок скот. Или даже отбирали, а потом угоняли и продавали в Кузнецк за солидные деньги.
  • Только в 1898 году здесь открыли первую школу. Ее ученики сдавали экзамены в селе Аныштаиха, поскольку там находилась ближайшая церковь, а главным предметом был закон Божий.
  • В 1917 году черемшанские бедняки воодушевленно встретили начало революции: организовали сельсовет в доме ранних переселенцев – Шестаковых. Через 10 лет в Черемшанке образовали Товарищество по совместной обработке земли.
  • На момент переписи населения 1926 года в Черемшанке располагалось 259 хозяйств и проживало 1446 человек. Через 30 лет – уже 1010. Все колхозы были объединены в один – «Имени Маленкова» с территорией 4450 га.
  • В 1961 году в Черемшанке организовали отделение совхоза «Ельцовский». Для бывших колхозников это означало получение паспортов и оплаты труда.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова
  • В разные годы в пещерах у Черемшанки археологи находили шлифованный кинжал, изготовленный из ребра бизона, керамику раннего железного века, каменный пест и костяной черешковый наконечник стрелы.
  • Во второй трети 19 века в Черемшанке жили около 150 человек. Сейчас на все пять улиц – лишь 300. Однако жители села ежегодно устраивают большой праздник черемши, которая растет там «в промышленных масштабах».

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