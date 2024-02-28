Одна баня, 400 домов и пожарная башня. Как страшный огонь 100 лет назад чуть не сжег Павловск

- Разрушительный пожар в Павловске произошел 8 мая 1915 года. Утренний ветер постепенно набирал силу. Жители села заканчивали посевные работы в поле и торопились домой — была суббота.
- В час дня из-за поднявшейся бури на высоком берегу за рекой Касмалой загорелась баня. Как писала потом газета «Жизнь Алтая», причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
- Напротив постройки, на другом берегу, стояла пожарная башня. Огонь заметили сразу: громко забил колокол, через несколько минут прибыли три пожарных машины на конном ходу и две деревянные бочки с водой. Но сильный ветер успел перебросить огонь на пожарное здание, которое построили в 1875 году, и волостное правление с домами поблизости.
- Через час после начала пожара, горело около сотни домов. Люди, обожженные, в копоти, выливали на себя воду и прикрывались мокрой тканью, спасали имущество, скот, пшеницу.
- Один из погорельцев по фамилии Синюков вспоминал, как спасался вместе с мамой и в спешке запрягал коня, а его бабушка выносила все из дома и сваливала в телегу.
«Вместе с другими выезжаем на улицу и держим путь в переулок, ведущий к кладбищу. Там, на берегу небольшого с протухшей водой озерка, в котором вымачивают коноплю, оставляем телегу с нагруженными на нее вещами. Мы вновь спешим домой... Улица встречает густым дымом, пожар подступил совсем близко, огонь лижет соседние дома, что-то дымится и у нас на заднем дворе...», — рассказывал Синюков.
- К вечеру пожар дошел до крайних улиц села: Боровой и Логовой. Когда ветер прекратился, огонь остановился у навозных куч, не дойдя до бора всего 200 метров.
- В тот день сгорел центр села: 400 домов, базар, часовня, волостное правление, кредитное общество, канцелярия, квартиры судебного следователя и пристава. Погорельцы ютились в здании семинарии и в домах своих родственников.
- После пожара возбудили ходатайство к начальнику Алтайского округа о бесплатном или хотя бы льготном отпуске для погорельцев. А Барнаульский уездный съезд крестьянских начальников помогал собирать пожертвования для них. Общую сумму убытков определили тогда в 500 тыс. рублей.
- В тот год в стране сгорело около 14 млн. га леса. Причиной вспышки лесных пожаров стала продолжительная засуха в Средней Сибири. Эту катастрофу назвали «Большой сибирский пожар 1915 года».
По материалам сообщества «Алтайское краеведение».
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