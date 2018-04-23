Дороги и дворы Новосибирска: ямы, грязь и прочая "жесть" весны

Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Газоны Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Газоны Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Ремонт набережной в Новосибирске. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54. Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.

Некоторые новосибирцы найдут грязь и вне дороги:

А вот какую дорогу под Новокузнецком увидели подписчики сообщества "Инцидент Бийск":

Впрочем, такие безобразия на дорогах и во дворах Новосибирска и Новокузнецка, конечно же, далеко не везде. Это лишь самые вопиющие случаи.