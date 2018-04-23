Дороги и дворы Новосибирска: ямы, грязь и прочая "жесть" весны

Проблема дорог и дорог после зимы актуальна не только для жителей Алтайского края. В Новосибирске весна тоже не пощадила асфальт.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Газоны Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Газоны Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/incident_nsk.
Ремонт набережной в Новосибирске. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дворы Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Дороги Новосибирска. Апрель 2018 года. Фото: vk.com/act54.
Некоторые новосибирцы найдут грязь и вне дороги:
А вот какую дорогу под Новокузнецком увидели подписчики сообщества "Инцидент Бийск":
Впрочем, такие безобразия на дорогах и во дворах Новосибирска и Новокузнецка, конечно же, далеко не везде. Это лишь самые вопиющие случаи.
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