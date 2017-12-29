Два новых резидента инвестируют в "Бирюзовую Катунь" 400 млн рублей

Информация о потенциальных резидентах пока не разглашается.

В 2017 году в "Бирюзовой Катуни" появились шесть резидентов, два из которых были якорными. Общий объем инвестиций составил 2,4 млрд рублей.

Напомним, много лет турзоной из Москвы управляли Минэкономразвития и акционерное общество "Особые экономические зоны". Однако в конце 2016 года полномочия по управлению "Бирюзовой Катунью" передали региону. Теперь решения принимаются на месте. Заявки потенциальных инвесторов рассматривает специально созданный в крае экспертный совет, в структуру которого входят представители местных и федеральных властей, бизнеса и общественных организаций. Смещение "центра управления" уже дало результаты.

Ранее altapress.ru писал, что в "Бирюзовую Катунь" в конце 2016 года в "Бирюзовую Катунь" вошли два якорных инвестора с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Это компании "Актив Парк" и "Сфера леса".

По словам Алексея Репина, объем частных инвестиций в ОЭЗ сейчас приближается к отметке в 1 млрд рублей.

Цифра

В "Бирюзовой Катуни" насчитывается 18 респондентов.