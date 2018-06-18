Жители Алтая смогут наблюдать два редких астрономических явления

Два редких астрономических явления — великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение — жители России смогут наблюдать в ночь с 27 на 28 июля, сообщает РИА Новости.
"Наблюдать за этими астрономическими явлениями можно будет в любой точке России и для этого не понадобится никакого специального оборудования", — рассказал сотрудник планетария.
Великое противостояние Марса — период наиболее тесного сближения Земли и Марса — происходит раз в 15-17 лет.
Полное затмение происходит, когда Луна полностью входит в тень Земли. В последний раз это произошло 31 января 2018 года, рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
27 июля ожидается самое продолжительное в 21 веке лунное затмение: оно продлится более часа.
"Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях — оно может варьироваться от 55 миллионов километров до более 100 миллионов километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов, такое случается редко", — подчеркнул Лапин.
Для наблюдения за редким астрономическим феноменом потребуется выйти из дома и внимательно посмотреть на небо.
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