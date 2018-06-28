"Единая Россия" выдвинула Томенко в губернаторы в баскетбольном зале

Региональное отделение"Единой России" 28 июня официально выдвинуло Виктора Томенко кандидатом в губернаторы Алтайского края. Конференция прошла в спорткомплексе "Победа", где раньше играл баскетбольный клуб "Алтайбаскет".
Выдвижению Томенко предшествовало внутрипартийное голосование, обязательное по уставу партии.
В праймериз, помимо Томенко, приняли участие депутат Госдумы Виктор Зобнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров, председатель социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко и зампред АКЗС Сергей Серов.
Дискуссии среди них провели в Благовещенском районе, Рубцовске, Бийске и Барнауле. По сути они дали возможность широко представить Виктора Томенко и собрать местную проблематику.
Лидер алтайских единороссов Александр Романенко сказал, что место проведения конференции не случайно. Это новый современный комплекс с говорящим названием.
В голосовании за кандидатов приняли участие 199 делегатов конференции.
Итоги голосования:
- Виктор Томенко — 188,
- Павел Нестеров — 6,
- Виктор Зобнев — 3,
- Татьяна Ильюченко и Сергей Серов — по 1.
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