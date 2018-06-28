"Единая Россия" выдвинула Томенко в губернаторы в баскетбольном зале

Выдвижению Томенко предшествовало внутрипартийное голосование, обязательное по уставу партии.

В праймериз, помимо Томенко, приняли участие депутат Госдумы Виктор Зобнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров, председатель социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко и зампред АКЗС Сергей Серов.

Дискуссии среди них провели в Благовещенском районе, Рубцовске, Бийске и Барнауле. По сути они дали возможность широко представить Виктора Томенко и собрать местную проблематику.

Лидер алтайских единороссов Александр Романенко сказал, что место проведения конференции не случайно. Это новый современный комплекс с говорящим названием.

В голосовании за кандидатов приняли участие 199 делегатов конференции.

Итоги голосования: