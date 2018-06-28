В "Справедливой России" не исключают, что поддержат Томенко на выборах губернатора

"Справедливая Россия" определит, будет ли выдвигать своего кандидата в губернаторы Алтайского края, на конференции 7 июля. Не исключено, что эсэры поддержат врио главы региона Виктора Томенко.
"Он мне очень импонирует", — сказал лидер алтайских справедливороссов Александр Теркнтьев, комментируя встречу врио губернатора с депутатами Госдумы от края. Она прошла 27 июня.
По мнению Терентьева, Томенко отвечает запросу региона на молодого современного руководителя. В числе плюсов - и то, что врио главы финансист, хорошо понимающий законы экономики.
Терентьев подчеркнул, что решение пока не принято. Партийцы будут обсуждать ситуацию и в регионе, и в Москве.
Лидер алтайских эсэров упомянул, что у партии сейчас и без того серьезная нагрузка по выборам. Так, глава бюро совета реготделения Владислав Вакаев помогает кемеровским коллегам — в соседнем регионе в сентябре пройдут выборы губернатора и депутатов заксобрания. Такого же уровня выборы состоятся и в Хакасии, там работает ещё один активный эсэр Александр Обидин.
Перечисленные Терентьевым обстоятельства вполне могут перевесить чашу весов в пользу поддержки Томенко:
- Во-первых, это позволит партии и самому Терентьеву сэкономить значительные ресурсы. Тем более, что партийный бюджет не был изначально рассчитан на выборы в крае — губернаторская кампания по плану должна была состояться в 2019 году.
- Во-вторых, алтайским справедливороссам не придется искать протестную повестку, на которой строить избирательную кампанию своего кандидата. Большую часть региональных проблем, к которым раньше апеллировала оппозиция, Томенко признал, лишив соперников массы козырей.
Также ещё не приняли решение в крайкоме КПРФ. Есть вероятность, что коммунисты могут тоже отказаться от выдвижения своего кандидата. Как сообщал "Коммерсантъ", в ЦК КПРФ уже приняли решение не выдвигать своих кандидатов в трёх сибирских регионах.
Пока единственным известным кандидатом от оппозиции является Владимир Семёнов, лидер фракции ЛДПР в АКЗС.
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