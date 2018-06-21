ЛДПР почти определилась с кандидатом в губернаторы. Что с остальными?

ЛДПР

Руководство ЛДПР выбирало из трех претендентов: Владимира Семенова, координатора реготделения Евгении Боровиковой и депутата Госдумы Елены Строковой, курирующей Алтайский край.

"Единая Россия"

Партия власти пока проводит формально необходимые праймериз, но их кандидат уже очевиден — им станет врио губернатора Виктор Томенко.

КПРФ

Лидер коммунистов Мария Прусакова сообщила altapress.ru, что в крайкоме партии со своим кандидатом определятся на следующей неделе.

В 2017 году в интервью она говорила, что алтайские коммунисты обязательно будут участвовать в выборах главы края, поскольку "более подходящего стечения обстоятельств для выдвижения кандидата от КПРФ и его победы в новейшей истории региона не было".

Она утверждала, что целью будет не просто участие, а борьба за кресло губернатора. "Я, наверно, стану последним человеком, которого будут рассматривать на эту должность. Я категорически против моего выдвижения", — говорила Прусакова.

Однако эти слова она произносила в совершенно других обстоятельствах: выборы губернатора планировались на осень 2019 года, у действующего главы был довольно высокий антирейтинг, а президент не назначал врио.

"Справедливая Россия"

Лидер реготделения "Справедливой России" Александр Терентьев озвучит решение партии о кандидате на пост губернатора в конце следующей недели, когда приедет в Барнаул, сообщили в краевой парторганизации.

Как будут "фильтровать" кандидатов?

Всем кандидатам придется собирать в свою поддержку голоса местных депутатов и глав — преодолевать так называемый муниципальный фильтр. Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, каждый кандидат должен будет собрать 534 подписи не менее чем в 52 районах и городах. При этом 135 "виз" должны поставить депутаты городского или районного уровня.

Сегодня у оппозиции следующее число местных депутатов:

"Единая Россия" — более 5,6 тыс. человек,

КПРФ — около 350 членов партии, еще 50 депутатов — не членов партии, но входящих во фракции местных парламентов,

"Справедливая Россия" — 320 человек,

ЛДПР — 56 человек.

Таким образом, оппозиции придется договариваться или с независимыми депутатами (избирались как самовыдвиженцы), или, как в 2014 году, с "Единой Россией", которая была вынуждена "поделиться" голосами своих депутатов, чтобы выборы стали конкурентными.