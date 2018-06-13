ЛДПР определилась с тремя потенциальными претендентами на пост губернатора Алтайского края

ЛДПР определила троих претендентов, из которых будут выбирать кандидата на пост губернатора Алтайского края. Об этом лидер алтайских либерал-демократор Евгения Боровикова рассказала на праздничном митинге 12 июня в Барнауле, сообщил Amic.ru.
В число претендентов вошли депутат Государственной Думы Елена Строкова, курирующая край, руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Владимир Семенов и координатор алтайской ЛДПР Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова,
руководитель отделения ЛДПР в Алтайском крае:
- Сейчас Высший Совет партии как раз решает, кто же выйдет на предвыборную гонку. Мы надеемся, что в этот раз люди все-таки сделают правильный выбор и проголосуют за оппозиционного кандидата.
Выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года. От партии "Единая Россия" пойдет врио губернатора Виктор Томенко (хотя окончательно это станет известно только после партийных праймериз,). Он был назначен президентом России Владимиром Путиным после отставки Александра Карлина.
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