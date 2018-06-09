Томенко начал увольнять: подследственный чиновник правительства лишился должности

Томенко уже подписал указ об увольнении Белобородова, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой источник в правительстве.

Алексей Белобородов.

Источник отметил, что до вынесения приговора формально Белобородова можно было не увольнять. Однако Томенко решил избавиться от чиновника, "запятнавшего свою репутацию".

57-летнего Белобородова подозревают в превышении полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). Следствие полагает, что он без конкурса организовал покупку у одного поставщика трех "Мерседесом" общей стоимостью 18 млн. рублей. Предположительно, компания, у которой закупили машины, связана с самим Белобородовым.

До этого поста лишился первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев. Однако он, в отличие от Белобородова, уволился по собственному желанию.

Что известно про Алексея Белобородова?

Белобородов занял пост управделами администрации края в феврале 2013 года. С 1 января 2017 года стал управделами губернатора и правительства края.

До этого Белобородов работал в органах внутренних дел. С 2002 по 2009 год он был начальником краевой ГИБДД, с 2009 года был сначала заместителем начальника службы тыла краевого ГУВД, в 2011 стал замначальника краевой полиции.