Томенко рассказал, зачем "перетасовал" полномочия между замами

— Согласно регламенту правительства региона, Александр Николаевич вынужден был взять на себя работу, которую раньше выполняли другие члены правительства. Это слишком большая нагрузка. Я оценил ситуацию, обсудил ее с другими министрами и начальниками управлений. И пришли к решению: темы, которые хорошо просматриваются в параллели с тем, как организован процесс управления в правительстве России, перегруппировали.