Томенко рассказал, зачем "перетасовал" полномочия между замами

Виктор Томенко объяснил, почему перераспределил полномочия между своими заместителями: нагрузка на Александра Лукьянова, который остался единственным первым замом, оказалась слишком высокой.
Решение о перераспределении полномочий Томенко подписал 26 июня.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Согласно регламенту правительства региона, Александр Николаевич вынужден был взять на себя работу, которую раньше выполняли другие члены правительства. Это слишком большая нагрузка. Я оценил ситуацию, обсудил ее с другими министрами и начальниками управлений. И пришли к решению: темы, которые хорошо просматриваются в параллели с тем, как организован процесс управления в правительстве России, перегруппировали.
Теперь, говорит Томенко, нагрузка распределена равномерно и у замов есть возможность оперативно откликаться на те или иные вопросы.
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