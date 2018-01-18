Егерь Ихтиандр должен уничтожить дорогу, которую он сам построил

В проекте соглашения прописано, что управление Россельхознадзора по Курганской области отказывается от претензий к Шарипову. Он, в свою очередь, обязуется рекультивировать дорогу, построенную им в охотхозяйство Коклан. Суд, приняв проект, удалился в совещательную комнату. Но вынесение решения перенесли на 30 января. Оказалось, что в проекте соглашения не указали площадь и местоположение объекта, подлежащего рекультивации. Кроме того, следовало указать лицензионную организацию, которая будет проводить рекультивационные работы. Шарипов не стал общаться со СМИ и сразу после решения суда ушел.

Егеря наказали за построенную дорогу к охотничьему хозяйству Коклан. "Сложились с охотниками, с рыбаками. Кто 20-30 литров солярки дал, кто тысячу рублей. У моего друга есть экскаватор, зимой 2015 года мы пригнали его, взяли грунт с канавы вдоль дороги и приподняли ее, отсыпав землей. За год она просела, подсохла, летом 16-го загнали туда грейдер и подровняли", — рассказывал Шарипов. Теперь машины по грунтовке добираются до базы.

Но приведенные в порядок 500 метров пролегают по территории Курганской области, с которой граничит Кунашакский район. В управлении Россельхознадзора по Зауралью сочли, что дорога нанесла ущерб плодородным землям. По мнению местных жителей, раньше вместо дороги было обыкновенное болото. Так считают и в Челябинском военно-охотничьем обществе, которому подконтрольно охотничье хозяйство Коклан. Дорога давно есть на карте, и нигде ни слова о землях сельхозназначения.

Кунашакский районный суд оштрафовал Шарипова на 2,5 млн рублей. При зарплате егеря ему пришлось бы выплачивать штраф 34 года.

В центральном аппарате Россельхознадзора историю со штрафом назвали "маразмом" и предложили уладить дело в рамках мирового соглашения. При условии, что егерь вернет дороге первоначальный вид, то есть проведет рекультивацию. Именно этому совету и последовали участники процесса.

За Ихтиандра Шарипова вступился Иван Ургант, заявив в своем телешоу, что егерь помог государству. Одной из причин неприятностей егеря Шарипова считают конфликт в военно-охотничьем обществе.