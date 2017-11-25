Египетские силы безопасности уничтожили боевиков в отместку за теракт в мечети

Египетские силы безопасности провели спецоперацию "Месть за мучеников" и уничтожили 30 боевиков, сообщают "Известия". Поводом для этого стал теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова, в ходе которого погибло не менее 235 человек.
Операцию провели в деревне Эр-Рисан, передают местные СМИ. Кроме того, силовики уничтожили базы боевиков с оружием и несколько транспортных средств. Накануне операции президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал самым жестким образом ответить на унесшую сотни жизней атаку.
Боевики совершили нападение на мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд 24 ноября. Террористы взорвали у мечети бомбу, после чего стали стрелять в верующих, покидавших здание. По последним данным, жертвами теракта стали не менее 235 человек, еще 130 получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.
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