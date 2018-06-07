Егор Крид решил разорвать отношения с победительницей "Холостяка" Дарьей Клюкиной

Шоу закончилось 3 июня и главным "призом" победительницы стал знаменитый холостяк Крид. Однако с тех пор пара больше нигде не была замечена вместе.

Поводом для пересудов о разрыве, пишет интернет-издание, стало появление Крида на закрытой презентации лейбла Blask Star в компании своих друзей, но без Дарьи.

Также сообщается, что Егор во время проекта отдавал своё предпочтение второй финалистке "Холостяка" Виктории Коротковой. Но редакторы телешоу якобы убедили певца сделать выбор в пользу Клюкиной, так как она более популярна у зрителей.

Телешоу — как старт для бизнеса

Интересно, что победительниц шоу "Холостяк" часто обвиняют в том, что они идут в проект не за любовью, а за узнаваемостью. Например, на Клюкину теперь подписаны в Instagram 2,2 миллиона человек. После того, как проект "Холостяк" с участием Дарьи вышел в эфир, на ее странице в соцсети весьма прилично прибавилось количество рекламы. Среди того, что представляет финалистка телешоу множество качественных и проверенных брендов, пишет "Комсомольская правда".

Агата Светлая,

менеджер рекламного агентства: