Егор Крид решил разорвать отношения с победительницей "Холостяка" Дарьей Клюкиной

7 июня стало известно, что певец Егор Крид, участвовавший в качестве главного героя телешоу "Холостяк" на ТНТ, бросил победительницу проекта Дарью Клюкину, пишет Life.ru.
Шоу закончилось 3 июня и главным "призом" победительницы стал знаменитый холостяк Крид. Однако с тех пор пара больше нигде не была замечена вместе.
Поводом для пересудов о разрыве, пишет интернет-издание, стало появление Крида на закрытой презентации лейбла Blask Star в компании своих друзей, но без Дарьи.
Также сообщается, что Егор во время проекта отдавал своё предпочтение второй финалистке "Холостяка" Виктории Коротковой. Но редакторы телешоу якобы убедили певца сделать выбор в пользу Клюкиной, так как она более популярна у зрителей.
Телешоу — как старт для бизнеса
Интересно, что победительниц шоу "Холостяк" часто обвиняют в том, что они идут в проект не за любовью, а за узнаваемостью. Например, на Клюкину теперь подписаны в Instagram 2,2 миллиона человек. После того, как проект "Холостяк" с участием Дарьи вышел в эфир, на ее странице в соцсети весьма прилично прибавилось количество рекламы. Среди того, что представляет финалистка телешоу множество качественных и проверенных брендов, пишет "Комсомольская правда".
Агата Светлая,
менеджер рекламного агентства:
— Стоимость рекламы после появления на телеэкраны у большинства принимающих участие в шоу, как правило, возрастает в два раза. На инстаграм Даши Клюкиной подписано около двух миллионов человек, а это значит, что стоимость рекламного поста в ее аккаунте стартует с 80 тысяч рублей. При этом, как я вижу, девушка занимается и видеоконтентом, а он всегда дороже. При грамотном маркетинге только на соцсетях Клюкина может ежемесячно зарабатывать больше миллиона рублей. Не считая, скажем, продвижения в ютубе и в других соцсетях.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.