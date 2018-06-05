Анна Седокова подразнила поклонников голым телом в блестящей одежде

Подписчики забросали звезду комплиментами под этим снимком: "Красотка!", "Потрясающее фото", "Секси", "Богиня", "Очень красивая и сексуальная".

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 3 Июн 2018 в 8:29 PDT

Накануне 35-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" выложила видео, на котором она исполняет сексуальный танец в зеркальной комнате в прозрачном сверкающем платье. Судя по геотегу, дело происходит в Монте-Карло.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 2 Июн 2018 в 12:32 PDT

Тем временем, за океаном одна из "чемпионок по Instagram" Ким Кардашьян сфотографировалась в прозрачном платье, которое надела на голое тело, и собрала в сети более 2 млн. лайков.