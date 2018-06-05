Анна Седокова подразнила поклонников голым телом в блестящей одежде

Анна Седокова на днях дважды показала свое роскошное тело в откровенных блестящих нарядах. С отдыха в Монако певица выложила в Instagram фото в блестящем боди, которое подчеркивает ее пышные формы.
Подписчики забросали звезду комплиментами под этим снимком: "Красотка!", "Потрясающее фото", "Секси", "Богиня", "Очень красивая и сексуальная".
Накануне 35-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" выложила видео, на котором она исполняет сексуальный танец в зеркальной комнате в прозрачном сверкающем платье. Судя по геотегу, дело происходит в Монте-Карло.
Тем временем, за океаном одна из "чемпионок по Instagram" Ким Кардашьян сфотографировалась в прозрачном платье, которое надела на голое тело, и собрала в сети более 2 млн. лайков.
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