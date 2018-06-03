Звезда сериала "Кухня" показала интимную татуировку

Актриса сериала "Кухня" Мария Горбань опубликовала на странице в Instagram фотографию в купальнике. Подписчики сразу же обратили внимание на татуировку в виде перьев, которую раньше актриса не показывала.
"Ну здравствуй... ЛЕТО",— написала актриса под фотографией.
Ранее altapress.ru писал, что Мария Горбань прилетела вместе с проектом "Орел и Решка" на Алтай. Ведущей досталась золотая карта, поэтому она отправилась на Телецкое озеро, а оттуда на вертолете на Белуху.
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