Звезда сериала "Кухня" показала интимную татуировку

"Ну здравствуй... ЛЕТО",— написала актриса под фотографией.

Ранее altapress.ru писал, что Мария Горбань прилетела вместе с проектом "Орел и Решка" на Алтай. Ведущей досталась золотая карта, поэтому она отправилась на Телецкое озеро, а оттуда на вертолете на Белуху.