Звезда "Ёлок" и "Экипажа" порадовала зрителей новой формой "голого" платья

Обычно в так называемом "голом" платье звезды шоу-биза показываю ноги или грудь в чрезмерных декольте или через просвечивающую ткань. Однако популярная российская актриса Екатерина Шпица вышла на красную дорожку "Кинотавра", пожалуй, в чем-то более откровенном, хотя и была почти полностью прикрыта.
Зрители "Кинотавра", открытие которого прошло на минувших выходных в Сочи, были удивлены тем, как через ткань выделяется грудь молодой отечественной кинозвезды:
Вот что сама Екатерина Шпица рассказала об этом платье с просвечивающими сосками и голой спиной:
— Один момент, в котором запечатлено многое, что я люблю... Красная дорожка, красивое платье, заключающее в себе талант дизайнера и открывающее бушующую ещё во мне молодость и нежность , прикосновение волшебных рук мастеров к волосам и лицу и взгляд одного из самых любимых фотографов, уловивший мой взгляд.
Впрочем, в 2017 году Шпица эпатировала публику своими красивыми длинными ногами, которые были видны в разрезах ее красного платья:
Весьма соблазнительные наряды Екатерина демонстрировала и на московском кинофестивале в прошлом и позапрошлом годах:
А вообще, у Екатерины есть еще платье, которое красиво показывает ее грудь:
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