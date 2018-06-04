Звезда "Ёлок" и "Экипажа" порадовала зрителей новой формой "голого" платья

Зрители "Кинотавра", открытие которого прошло на минувших выходных в Сочи, были удивлены тем, как через ткань выделяется грудь молодой отечественной кинозвезды:

Вот что сама Екатерина Шпица рассказала об этом платье с просвечивающими сосками и голой спиной:

— Один момент, в котором запечатлено многое, что я люблю... Красная дорожка, красивое платье, заключающее в себе талант дизайнера и открывающее бушующую ещё во мне молодость и нежность , прикосновение волшебных рук мастеров к волосам и лицу и взгляд одного из самых любимых фотографов, уловивший мой взгляд.

Впрочем, в 2017 году Шпица эпатировала публику своими красивыми длинными ногами, которые были видны в разрезах ее красного платья:

Весьма соблазнительные наряды Екатерина демонстрировала и на московском кинофестивале в прошлом и позапрошлом годах:

А вообще, у Екатерины есть еще платье, которое красиво показывает ее грудь: