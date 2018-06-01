Кинозвезда Ирина Пегова показала провокационное фото в нижнем белье

Звезда фильмов "Прогулка", "СуперБобровы" и "Космос как предчувствие" Ирина Пегова опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке изображена 39-летняя актриса лежит на кровати в нижнем белье.
Пегова не переживает из-за особенностей своей фигуры. В одном из интервью актриса признавалась, что в молодости была настолько худой, что ее называли "селедкой". Позднее, когда у нее появились лишние килограммы, артистка начала следить за своим весом, чтобы держать себя в нужной форме. Из-за того, что Ирина регулярно снимается в кино и выступает в театре, ей нельзя "распускаться", пишет Woman.ru.
По поводу этого пикантного снимка в нижнем белье, подписчики Ирины постят, в основном, положительные отзывы: "Женственно и очень красиво!", "Выглядит очень сексуально, но вообще не вульгарно", "Бомбическая женщина", "Не женщина, а просто сказка", "Шикарная фотография", "И эта красавица до сих пор не замужем? Не верю".
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