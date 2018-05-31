Актеру Даниле Козловскому собака разодрала лицо

Красавчик Данила Козловский показал в Instagram фотографию с исцарапанным лицом. Несколько царапин идут через лоб и по левой щеке. Фанаты предположили, что на актера напали хулиганы или драка произошла с какой-то женщиной.
Сам Козловский не стал раскрывать причин случившегося, а отделался странной припиской к фото: "Когда тебя очень рады видеть". И при этом добавил про плохой педикюр.
Как выяснилось, лицо актеру подрала его же собака по кличке Груша, названая так в честь Грузии.
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