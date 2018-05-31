Актеру Даниле Козловскому собака разодрала лицо

Сам Козловский не стал раскрывать причин случившегося, а отделался странной припиской к фото: "Когда тебя очень рады видеть". И при этом добавил про плохой педикюр.

Как выяснилось, лицо актеру подрала его же собака по кличке Груша, названая так в честь Грузии.