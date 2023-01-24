Егор Крид стал преподавать в школах, но родители учеников этим недовольны

Российский певец и артист Егор Крид провел урок «Разговоры о важном» в российских школах. Однако родители оказались недовольны его преподаванием.

Ролик с лекцией Егора Крида показывали во многих российских школах, сообщает Telegram-канал Starhit.ru. Он рассказывал детям о медиаграмотности и безопасности в интернете.

12 млн школьников слушали лекцию Крида, поделился певец в своих соцсетях. Однако не всем родителям понравилось преподавание артиста. Родителей смутили татуировки и пирсинг, сообщает Readovka.

«Бел.ру» сообщает, что белгородские родители подали жалобу губернатору региона на урок Егора Крида. Их возмутило, что Крид рекламировал свой Telegram-канал и приглашал детей на концерт.

«Какое имеет отношение певец к образованию наших детей? Почему в своем видео Крид рекламирует свою страницу в телеграмме и свой концерт. У нас теперь через уроки в школе можно запускать рекламу кого угодно? Это относится к разговорам о важном?» — негодуют родители учеников.

По словам министра образования области Андрея Милёхина, программу разработали в Минпросвещения России.

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки в третий раз стала мамой.