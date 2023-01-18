18 января
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Шоу-бизнес

СМИ: у 47-летней Тины Канделаки родился третий ребенок

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки в третий раз стала мамой, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание «Блокнот».

Тина Канделаки.
Тина Канделаки.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Согласно изданию «Блокнот», у Тины Канделаки и ее мужа Василия Бровко появился сын. Однако официального заявления о рождении третьего ребенка пара не давала.

Источники издания сообщают, что журналистка воспользовалась услугами суррогатной матери.

Канделаки и Бровко состоят в браке уже девять лет. От первого мужа Андрея Кондрахина журналистка родила двоих детей — дочь Меланию в 2000 году и сына Леонтия в 2001.

Ранее Тина Канделаки предложила фанатам «Импровизации» необычный способ спасения шоу в эфире. Шоу «Импровизация закрыли на телеканале «ТНТ».

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