Якобы погибший Шарлот продолжает творить. Что известно о скандальном музыканте

После сообщения о смерти звезды TikTok Эдуарда Шарлота на его страницах в соцсетях начали выходить ролики с его песнями. Его отец сообщил MSK1.RU , что не понимает, где его сын и чем он занимается. Altapress.ru разбирается в произошедшем.

Шарлот покинул нас?

На следующий день, после сообщения о смерти Эуарда Шарлота во «ВКонтакте», появился ролик с новой песней музыканта в его Telegram-канале. Он начинался со слов «Шарлот покинул нас, но оставил музыкальное творение».

В двухминутном ролике звучит фортепианная баллада с голосом Шарлота. На фоне сменяются «фотографии из личной коллекции Эдуарда», как утверждают в видео.

Эдуард Шарлот Вконтакте Эдуарда Шарлота

Творчество продолжается

Затем, 15 января, вышел второй ролик исполнителя, уже в группе во «ВКонтакте». Он начинается со вступительных строчек «Уходя на тот свет, не забудь выключить этот». На фоне детских рисунков звучит новая песня Шарлота.

Примечательно, что на сайте Prostars можно по прежнему заказать выступление исполнителя.

Telegram-канал Mash отметил, что цены за выступления покойного певца подскочили в четыре раза: с 300 тыс. руб. до 800 тыс. Плюс 300 тыс. требуется заплатить «за райдер».

Здоровье звезды TikTok

MSK1.RU сообщает, что менеджер Эдуарда Шарлота не в курсе, что происходит с певцом.

Его отец тоже не знает, где находится сын, и чем он занимается. Однако, как мужчина утверждает, он прочитал, что Шарлот жив и здоров, экстренные службы с ним не связывались.

«Я предполагал, что, возможно, все нормально в какой-то степени. Что это было, не знаю и не хочу знать, это его личное дело», — отметил отец певца.

С сыном мужчина не разговаривал. По его словам, ему с ним не о чем говорить.

Эдуард Шарлот Скриншот YouTube

Сообщение о смерти

Год назад запись о смерти певца — «R.I.P. 1998−2022» — уже появлялась в соцсетях Эдуарда. Тогда он пугал фанатов и семью сообщением о своей смерти, а потом объявился, целым и невредимым.

Его семья признается, что тяжело восприняла прошлогодний розыгрыш.