Экс-министра Астраханской области задержали за детскую порнографию

По словам источника агентства, мужчину задержали после того, как встревоженная жительница Астрахани позвонила в полицию и сообщила о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, но его задержали полицейские.

В областном главке СКР информацию комментировать отказались, пишет bfm.ru

Ранее Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области (с июня 2006 года — по июнь 2007), также был депутатом и бизнесменом.