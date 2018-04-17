Экс-министра Астраханской области задержали за детскую порнографию

Бывшего министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области Виталия Курскова задержали по подозрению в съемке порнографических фильмов с детьми, сообщает ТАСС.
По словам источника агентства, мужчину задержали после того, как встревоженная жительница Астрахани позвонила в полицию и сообщила о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, но его задержали полицейские.
В областном главке СКР информацию комментировать отказались, пишет bfm.ru
Ранее Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области (с июня 2006 года — по июнь 2007), также был депутатом и бизнесменом.
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