Экс-начальник УФМС по Алтайскому краю может стать фигурантом уголовного дела

Бывший начальник УФМС по Алтайскому краю Александр Жданов, который занимал должность врио руководителя до расформирования службы и ее включения в состав МВД в 2016-м году, может стать фигурантом уголовного дела, пишет "Банкфакс" со ссылкой на свой источник.
По сведениям инсайдера в силовых структурах, материалы в отношении Жданова направили в краевой Следственный комитет. Скорее всего, есть подозрения, что он совершал мошеннические действия с использованием служебного положения.
В СУ СКР по Алтайскому краю на запрос о проверке в отношении Александра Жданова ответили коротко. "В настоящее время не представляется возможным предоставить комментарии на интересующие вас вопросы в соответствии с ограничениями, установленными уголовно-процессуальным законодательством", — написано в документе. Видимо, это можно считать косвенным подтверждением версии о доследственных или следственных действиях.
В середине февраля стало известно о проверочных мероприятиях в отношении сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю — ведомства, которое стало правопреемником УФМС по региону. По имеющимся данным, особо пристально изучается деятельность начальника подразделения Сергея Гладышева — фактического преемника Александра Жданова на посту руководителя миграционного ведомства. В то же время источники утверждают, что два вероятных уголовных дела между собой не связаны.
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