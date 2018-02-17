Экс-начальник УФМС по Алтайскому краю может стать фигурантом уголовного дела

По сведениям инсайдера в силовых структурах, материалы в отношении Жданова направили в краевой Следственный комитет. Скорее всего, есть подозрения, что он совершал мошеннические действия с использованием служебного положения.

В СУ СКР по Алтайскому краю на запрос о проверке в отношении Александра Жданова ответили коротко. "В настоящее время не представляется возможным предоставить комментарии на интересующие вас вопросы в соответствии с ограничениями, установленными уголовно-процессуальным законодательством", — написано в документе. Видимо, это можно считать косвенным подтверждением версии о доследственных или следственных действиях.

В середине февраля стало известно о проверочных мероприятиях в отношении сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю — ведомства, которое стало правопреемником УФМС по региону. По имеющимся данным, особо пристально изучается деятельность начальника подразделения Сергея Гладышева — фактического преемника Александра Жданова на посту руководителя миграционного ведомства. В то же время источники утверждают, что два вероятных уголовных дела между собой не связаны.