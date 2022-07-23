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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина выступила в Барнауле

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина исполнила свои хиты в рамках большой дискотеки 2000-х в Барнауле, которая состоялась 22 июля. Видео с концерта опубликовал паблик Barnaul 22 в социальной сети «ВКонтакте».

Елена Катина
Елена Катина
Кадр из клипа "Я сошла с ума"

Выступление Катиной состоялось в развлекательном комплексе «Планета Q». Прозвучали популярные песни распавшейся группы, в том числе «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Судя по записям, танцевальная площадка была практически полностью заполнена.

Ранее сообщалось, что популярная российская группа «Дискотека авария», выступившая в Заринске на День города и День металлурга, сняла восьмиминутное видео про пребывание в этом городе и его округе.

Напомним, 24 июля в барнаульском парке «Изумрудный» устроят ностальгическую дискотеку 80-х. Музыка с виниловых пластинок и аудиокассет будет звучат с 17:00 до 22:00.

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