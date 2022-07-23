Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина выступила в Барнауле

Выступление Катиной состоялось в развлекательном комплексе «Планета Q». Прозвучали популярные песни распавшейся группы, в том числе «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Судя по записям, танцевальная площадка была практически полностью заполнена.
Ранее сообщалось, что популярная российская группа «Дискотека авария», выступившая в Заринске на День города и День металлурга, сняла восьмиминутное видео про пребывание в этом городе и его округе.
Напомним, 24 июля в барнаульском парке «Изумрудный» устроят ностальгическую дискотеку 80-х. Музыка с виниловых пластинок и аудиокассет будет звучат с 17:00 до 22:00.