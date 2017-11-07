Эксперт рассказал, когда мужчины смогут самостоятельно рожать

"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной", — признался ученый.

Для того, чтобы мужчина родил, ему необходимо пересадить матку и пройти курс гормональной терапии. Появление ребенка на свет в этом случае будет происходить путем кесарева сечения из-за особенностей анатомии мужского таза.

В настоящее время известно о девяти успешных опытах по пересадке матки. Во всех этих случаях трансплантация проводилась женщинам, а большинство операций сделаны шведскими медиками, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что в Финляндии врачи столкнулись c вынашивающим ребенка транссексуальным мужчиной.

Он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.

Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо.