Эксперт рассказал, когда мужчины смогут самостоятельно рожать

Сегодня, 19:44.
Жизнь

Скоро мужчины смогут самостоятельно рожать детей. О том, что для этого нужно и когда появится беременный мужчина, рассказал уходящий в отставку президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон, его цитирует The Independent.

Ребенок.
Ребенок. Фото: СС0.

"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной", — признался ученый.

Для того, чтобы мужчина родил, ему необходимо пересадить матку и пройти курс гормональной терапии. Появление ребенка на свет в этом случае будет происходить путем кесарева сечения из-за особенностей анатомии мужского таза.

В настоящее время известно о девяти успешных опытах по пересадке матки. Во всех этих случаях трансплантация проводилась женщинам, а большинство операций сделаны шведскими медиками, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что в Финляндии врачи столкнулись c вынашивающим ребенка транссексуальным мужчиной.

Он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.

Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо.

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