Эксперт рассказал, когда мужчины смогут самостоятельно рожать

Скоро мужчины смогут самостоятельно рожать детей. О том, что для этого нужно и когда появится беременный мужчина, рассказал уходящий в отставку президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон, его цитирует The Independent.
"Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной", — признался ученый.
Для того, чтобы мужчина родил, ему необходимо пересадить матку и пройти курс гормональной терапии. Появление ребенка на свет в этом случае будет происходить путем кесарева сечения из-за особенностей анатомии мужского таза.
В настоящее время известно о девяти успешных опытах по пересадке матки. Во всех этих случаях трансплантация проводилась женщинам, а большинство операций сделаны шведскими медиками, пишет "Росбалт".
Ранее сообщалось, что в Финляндии врачи столкнулись c вынашивающим ребенка транссексуальным мужчиной.
Он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть.
Беременный мужчина и его партнер указывают, что беременность проходит хорошо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.