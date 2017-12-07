Эксперты опровергли информацию об опасности алтайских кедровых орехов

В официальном ответе учреждения сказано, что слова сотрудника лаборатории о том, что в почвах Алтайского края и Республики Алтай содержатся тяжелые металлы, взяли из большого интервью и окончательную версию репортажа не согласовали со специалистами.

В полной версии интервью говорится, что содержание тяжелых металлов в продуктах не превышает норму. В 2017 году специалисты не выявили тяжелых металлов в кедровых орехах.

Исследования, о которых говорилось в интервью, проводили в 2016 году. Эксперты проверили три пробы кедровых орехов. Заказчик не указал место их сбора, поэтому нельзя сказать, что эти орехи — алтайские. Кроме того, неправильно утверждать, что тяжелые металлы попали в орехи из почвы, утверждают в учреждении.