Эксперты опровергли информацию об опасности алтайских кедровых орехов

Специалисты "Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории" не подтвердили информацию о содержании вредных веществ в алтайских кедровых орехах. Ранее журналисты телеканала "НТВ" в программе "Еда живая и мертвая" сообщили, что в лакомстве специалисты из Барнаула обнаружили повышенное содержание ртути.
В официальном ответе учреждения сказано, что слова сотрудника лаборатории о том, что в почвах Алтайского края и Республики Алтай содержатся тяжелые металлы, взяли из большого интервью и окончательную версию репортажа не согласовали со специалистами.
В полной версии интервью говорится, что содержание тяжелых металлов в продуктах не превышает норму. В 2017 году специалисты не выявили тяжелых металлов в кедровых орехах.
Исследования, о которых говорилось в интервью, проводили в 2016 году. Эксперты проверили три пробы кедровых орехов. Заказчик не указал место их сбора, поэтому нельзя сказать, что эти орехи — алтайские. Кроме того, неправильно утверждать, что тяжелые металлы попали в орехи из почвы, утверждают в учреждении.
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