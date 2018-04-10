Эксперты выяснили, какая поза для сна лучшая

Можно спать много, но при этом вставать разбитым. Ученые выяснили, что определяющую роль для хорошего отдыха играет поза, в которой вы это делаете.
Лучше всего спать на спине — такое положение обеспечивает максимальную поддержку шеи и головы, они не наклонены и расслаблены. Также исчезают проблемы с кровообращением, дыханием и даже кошмары, сообщает Science Alert.
Однако на спине спят всего 8% людей, большинство предпочитают отдыхать на боку.
Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну из колледжа Альберта Эйнштейна рекомендует поменять привычки. Чтобы приучить себя лежать на спине, можно вечером положить по бокам подушки и одну между коленей, это предотвратит переворачивание. Можно даже пойти на жесткую меру — нашить теннисный мячик на пижаму с того бока, на котором вы обычно отдыхаете, пишет "Моя планета".
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