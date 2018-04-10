Эксперты выяснили, какая поза для сна лучшая

Лучше всего спать на спине — такое положение обеспечивает максимальную поддержку шеи и головы, они не наклонены и расслаблены. Также исчезают проблемы с кровообращением, дыханием и даже кошмары, сообщает Science Alert.

Однако на спине спят всего 8% людей, большинство предпочитают отдыхать на боку.

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну из колледжа Альберта Эйнштейна рекомендует поменять привычки. Чтобы приучить себя лежать на спине, можно вечером положить по бокам подушки и одну между коленей, это предотвратит переворачивание. Можно даже пойти на жесткую меру — нашить теннисный мячик на пижаму с того бока, на котором вы обычно отдыхаете, пишет "Моя планета".