Названы ягоды, фрукты и овощи, которые помогают худеть

Красные яблоки, виноград, груши, вишня, черника, клубника, гранаты, баклажаны, красная капуста помогают поддерживать нормальный вес тела и худеть. Эти продукты богаты растительными пигментами флавоноидами, которые обладают мощным антиоксидантным действием и защищают клетки от повреждения.
Исследователи уверены, что эти вещества снижают количество энергии, поступающее в организм из пищи, и тем самым не дают набирать вес, пишет mail.ru.
Снизить вес позволяют антоцианы, которые содержатся в клубнике, вишне, черной смородине, чернике, винограде, ежевике и редиске. Еще помогают худеть вещества, присутствующие в зеленом чае, яблоках и луке.
Ранее диетологи выяснили, что растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес. Самыми популярными крахмалистыми овощами стали кукуруза, горох и картофель. Ученые советуют контролировать употребление этих овощей, отмечая, что они могут быть дополнением к рациону, но не использоваться как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.