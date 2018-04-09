Названы ягоды, фрукты и овощи, которые помогают худеть

Исследователи уверены, что эти вещества снижают количество энергии, поступающее в организм из пищи, и тем самым не дают набирать вес, пишет mail.ru.

Снизить вес позволяют антоцианы, которые содержатся в клубнике, вишне, черной смородине, чернике, винограде, ежевике и редиске. Еще помогают худеть вещества, присутствующие в зеленом чае, яблоках и луке.

Ранее диетологи выяснили, что растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес. Самыми популярными крахмалистыми овощами стали кукуруза, горох и картофель. Ученые советуют контролировать употребление этих овощей, отмечая, что они могут быть дополнением к рациону, но не использоваться как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.