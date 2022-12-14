Энергетический пылесос. Барнаульский эксперт рассказал, почему ни на что нет сил (дело не в работе)

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Куда уходит вся жизненная энергия? После работы ни на что сил не остается. Лег на диван — и все». Вот что он ответил.

Обиженный и обессилевший

Утром нет сил встать с дивана… и вечером тоже. Со снижением энергии, уверен наш постоянный спикер, рано или поздно сталкиваются почти все. И далеко не в каждом случае это связано исключительно с тяжелой работой.

Максим Панов,

психолог:

Давайте разбираться. Вообще, факторов снижения энергии очень много. Но первым я бы назвал обиды. Обиженный человек неосознанно огромное количество сил направляет на переживание своих негативных чувств. Думает только о своих претензиях: как все плохо и несправедливо". Условно говоря: вам наступили утром на ногу — вы до вечера думаете, какой же негодяй этот прохожий.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

На втором месте — сплетни, жалобы. Они тоже незаметно, но эффективно «высасывают» силы.

Чужое , а не свое

Сюда же относятся конфликты и ссоры. А также решение чужих проблем. Максим Панов говорит: «Тут объясню подробнее. Речь не о том, чтобы вовсе перестать помогать окружающим, а о том, чтобы прекратить жить не своей жизнью. Никого спасать не надо, иначе на себя сил не останется».

Еще один «энергетический пылесос» — постоянное, будто жвачка, размышление над своими трудностями. Например, поиск решения сложной задачи. Вы ищите и ищите его, а в итоге — ни ответа, ни сил.

Отдых. Pixabay.com

Максим Панов,

психолог:

Еще нельзя не упомянуть о запрете в обществе негативных эмоций. Мол, нужно быть всегда только веселым и позитивным. А негатив оставлять при себе. Людям, которые этому следуют, крайне сложно найти ресурс на что-то, например, после работы. Потому что весь день он «держал лицо».

Жертвы и манипуляторы

Тут все просто. Общение с подобными личностями, советует спикер, нужно урезать до минимума или вообще исключать из жизни. Впрочем, как и все перечисленное. Взаимодействовать с такими людьми не просто неприятно, но и в каком-то смысле опасно. Поскольку они могут пользоваться окружающими.

Однако это отдельная тема, которой мы коснемся в другом выпуске.

Отдых. ССО.

А в предыдущем altapress.ru рассказал, почему мужья заводят любовниц, но при этом не спешат разводиться. Почитать можно здесь.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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