Леонид Якубович возмутился поведением гостей "Поля чудес"

Якубович не хотел говорить о своей передаче, но согласился ответить на один вопрос: "Куда девается жратва?!".

По словам телеведущего, на программу приглашается 150 гостей.

"Но я никогда за 27 лет не видел, чтобы в зале было 150 человек. Обычно это 300-400, было и больше тысячи!" — отметил Якубович. Он подчеркнул, что после съемок у него только одна задача — быстро покинуть студию.

"Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли", — рассказал телеведущий.

Гости распихивают пирожные по карманам, а администраторы кричат, чтобы люди были осторожнее и не задавили детей, поделился наблюдениями Якубович.

"Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", — возмутился он.

Ранее сообщалось, что участники "Поля чудес" обиделись на Якубовича за "шизофрению". Первый канал заявил, что цитату ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича об умственных способностях гостей его шоу вырвали из контекста. О том, что угадывание слова по буквам — "это шизофрения", Якубович заявил в эфире передачи "Сегодня вечером". После бурного обсуждения высказывания ведущего в социальных сетях Первый канал прокомментировал его заявление.