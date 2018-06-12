Перевернувшимся на Волге катамараном управлял экс-чиновник с судимостью

Катамараном, который 11 июня в Волгограде столкнулся баржой, управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области и экс-депутат волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники. По данным ТАСС, Хахалев был владельцем судна.
Хахалев находился за штурвалом катамарана. По предварительным данным, он погиб. Также в числе 10 погибших числится родственница экс-чиновника.
В 2009 году Калачевский райсуд приговорил Хахалева к четырем годам лишения свободы по пяти статьям УК РФ — "Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", "Нанесение побоев из хулиганских побуждений" и "Оскорбление сотрудников милиции", сообщает РБК.
Напомним, ЧП произошло поздно вечером 11 июня. В 250 метрах от берега столкнулись буксир и прогулочный катамаран. Маломерное судно, которое больше напоминало дачу на воде, перевернулось. Уже известно о 10 погибших. Еще пять человек удалось спасти из воды.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.