Перевернувшимся на Волге катамараном управлял экс-чиновник с судимостью

Хахалев находился за штурвалом катамарана. По предварительным данным, он погиб. Также в числе 10 погибших числится родственница экс-чиновника.



В 2009 году Калачевский райсуд приговорил Хахалева к четырем годам лишения свободы по пяти статьям УК РФ — "Насильственные действия сексуального характера", "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", "Нанесение побоев из хулиганских побуждений" и "Оскорбление сотрудников милиции", сообщает РБК.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером 11 июня. В 250 метрах от берега столкнулись буксир и прогулочный катамаран. Маломерное судно, которое больше напоминало дачу на воде, перевернулось. Уже известно о 10 погибших. Еще пять человек удалось спасти из воды.