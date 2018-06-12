ЧП на Волге: многотонная баржа протаранила "дачу на воде" с отдыхающими

Вечером 11 июня на Волге, в 250 метрах от берега, произошло столкновение буксира и прогулочного катамарана. Маломерное судно, которое больше напоминало дачу на воде, перевернулось. Уже известно о 10 погибших. Еще пять человек удалось спасти из воды.
Затонувший на Волге после столкновения с баржой катамаран шел, по предварительным данным, без опознавательных огней. Кроме того, судно не предназначалось для ночных прогулок.
Не исключено, что баржа не заметила катамаран и подмяла его под себя. Специалисты говорят, что катамаран больше напоминает небольшой коттедж или дачу на воде.
О самой плавдаче (хаусботе), согласно данным производителя, известно то, что максимальная вместимость судна 12 человек, длина 12 м (примерно как большой автобус), ширина около 4 м. Практически полностью отсутствуют бортовые участки палубы – открытые площадки предусмотрены лишь на носу и корме, при этом покупателям такого транспортного средства предлагается дизайн с практически сплошным огромным лобовым остеклением спереди. Скорость 13 узлов (примерно 12-14 км/ч).
Уже известно, что хозяин судна погиб во время столкновения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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