ЕС намерен взыскивать с России 1,4 млрд евро ежегодно за эмбарго на ввоз свинины

Теперь арбитражный суд должен определить, правомерна ли сумма, которую требует Евросоюз. После этого примут решение о введении в отношении России санкций.

В начале 2014 года Россия запрет на ввоз свинины из стран ЕС из-за зафиксированной в 2013 году африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО.

Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. Но сейчас свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.