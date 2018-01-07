ЕС намерен взыскивать с России 1,4 млрд евро ежегодно за эмбарго на ввоз свинины

Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд, пишет Politico.
Теперь арбитражный суд должен определить, правомерна ли сумма, которую требует Евросоюз. После этого примут решение о введении в отношении России санкций.
В начале 2014 года Россия запрет на ввоз свинины из стран ЕС из-за зафиксированной в 2013 году африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО.
Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. Но сейчас свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов из-за продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.
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