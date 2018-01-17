"Ешь, худей, хвались". Развеиваем мифы о здоровом питании

В прошлом выпуске Кристина рассказала о своей проблеме: девушка хочет привести себя в порядок к свадьбе, делает зарядку по утрам, но без сбалансированного питания не обойтись, и она верит, что "Ели-худели" ей поможет.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

У меня не было времени, чтобы куда-то ходить за едой, так что я заказала курьерскую доставку и мне все привезли прямо в офис. Меню на каждый день разнообразное, но все расписано по часам: завтрак, обед, ланч и ужин. Да, еще есть комплемент - печенье.

Конечно, в начале Кристина думала, что не сможет принимать пищу точно по часам. Оказалось, что всё не так сложно. Порции в "Ели-худели" хоть и небольшие, но их много, и есть можно часто. Так что у голода нет шансов взять верх над нашей героиней.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Раньше я в основном ела с утра и вечером, после работы. Естественно, за весь день так проголодаешься, что сметаешь все, что есть на кухне. С "Ели-худели" мой режим пришел в норму. И теперь вечером у меня не возникает желание залезть в холодильник. А если и возникает, то всегда есть комплемент-печеньки, который, в свою очередь, тоже достаточно сытный.

Раньше Кристина, как и многие другие, была уверена, что здоровая пища не приносит радости. Например, безвкусная гречка и овсянка, жуткий соевый сыр и сухое, без жиринки, куриное филе - эти продукты никого не вдохновят на похудение. Но и этот миф был развеян.

Кристина,

участница проекта "Ешь, худей, хвались":

Ничего подобного. Не знаю, кто в "Ели-худели" готовит еду, но он волшебник. Блюда разнообразны, и у них очень насыщенный вкус. Иногда так вкусно, что хочется съесть вместе с тарелкой!

Ежедневно в "Ели-худели" можно получать свежие блюда, приготовленные по рецептам профессионального повара и диетолога. Блюда не повторяются в течение 14 дней и не успевают надоесть.

Как заказать еду

Сервис прост. Вы заказываете через сайт hudeli.ru или через круглосуточный call-центр по номеру 8-800-2222-804 нужное количество пакетов - на день, неделю, месяц. Выбираете количество калорий 1200 или 1600. В нем будут четыре основных приема пищи: завтрак, обед, ланч и ужин, а так же десерт. Начиная со следующего дня ваш пакет будет привезен в терминал выдачи по одному из адресов на выбор:

ТЦ Ультра, ул. Гоголя, 47;

ТЦ Гулливер, пр. Красноармейский, 51-а;

ТЦ Праздничный, ул. Балтийская, 16;

Магазин "Винотека", ул. Змеиногорский тракт, 104М/5.

Есть курьерская доставка.